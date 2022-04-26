توقع تراجع صادرات خام النفط الرئيسي الروسي بسبب العقوبات على شركة النقل

تراجع إقبال المشترين الآسيويين على الخام الرئيسي للنفط الروسي بسبب العقوبات التي تم فرضها على الشركة الروسية التي تنقل هذا الخام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المشترين يحاولون الآن التراجع عن شراء خام سوكول الروسي والذي تم بيع كامل الكميات المتاحة للشحن خلال مايو المقبل منذ أسبوعين، بحسب المصادر المطلعة. وتم إلغاء شحنة واحدة على الأقل من هذا الخام والتي كان مقررا تسليمها في نهاية مايو المقبل.

كانت بريطانيا قد قررت فرض عقوبات على شركة سوفكومفلوت الروسية الخاضعة للدولة والتي تنقل النفط الخام الذي ينتجه مشروع ساخالين 1 من ميناء دي كاستري الروسي إلى العملاء في شمال آسيا. وتعاني ناقلات الشركة من أجل الحصول على التغطية التأمينية من الشركات الدولية بعد إدراجها على قائمة العقوبات البريطانية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وذكرت بلومبرج أنه في حين اندفعت شركات التكرير الآسيوية إلى شراء كميات كبيرة من النفط الروسي بعد تراجع أسعاره نتيجة مقاطعة الدول الغربية له، في أعقاب غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، فإن هذه الشركات أصبحت أكثر حذرا في عقد صفقات جديدة لشراء النفط الروسي.

يذكر أن التغطية التأمينية لناقلات النفط تعتبر حيوية سواء للشركات التي تشتري الخام أو لشركات الملاحة حتى تتجنب الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تتكبدها في حال غرق السفينة أو تعرض الحمولة لأي أضرار. وعدم وجود تأمين على الناقلة يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية كبيرة بين مختلف الأطراف وتكبد خسائر باهظة في حالة وقوع أي حادث للناقلة.