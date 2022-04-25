سفير مصر في بروكسل يناقش ملفات التعاون الثنائي مع سكرتير عام وزارة الخارجية البلجيكية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل، بسكرتير عام وزارة الخارجية البلجيكية بالإنابة مدير عام إدارة الشئون الأوروبية تيودورا جينتزيس.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وبلجيكا في المجالات محل الاهتمام المشترك، حيث أثنت سكرتير عام الخارجية البلجيكية بالإنابة، على الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى بلجيكا، خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي استضافتها بروكسل يومي ١٧ و١٨ فبراير ٢٠٢٢، وما أحدثته تلك الزيارة من زخم على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا.

وتم خلال اللقاء أيضاً مناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية؛ بما في ذلك ملف الطاقة والتغير المناخي والتحول الأخضر، فضلاً عن لوجيستيات النقل، وتطوير الموانئ المصرية بالتعاون مع ميناء «أنتوريب» البلجيكي، وكذا التعاون المشترك في مجال الطاقة، في ضوء جهود مصر لتصبح مركزًا لتداول الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

وعرض السفير عبد العاطي خلال اللقاء عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مصر في المجالات كافة بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية.

كما تناول بشكل مفصل التحضيرات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التي ستستضيفها في نوفمبر القادم، في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخي.

كما تطرق اللقاء إلى تداعيات الأزمة في أوكرانيا على دول العالم، بما في ذلك مصر، خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي، وسبل مواجهة الارتفاع الشديد في الأسعار الذي يشهده سوق المواد الخام والسلع الأساسية.