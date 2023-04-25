بلينكن يعرب عن قلقه البالغ لوجود مجموعة فاجنر في السودان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه لوجود قوات "فاغنر" الروسية في السودان، حيث تتواصل المعارك منذ عشرة أيام بين الجيش، وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني: "نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة بريغوجين، مجموعة "فاغنر" في السودان".

يذكر أن قائد قوات "فاغنر"، يفغييني بريغوجين، وجه مؤخرا رسالة مفتوحة إلى طرفي المواجهة في السودان، أعرب فيها عن استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار، نظرا لما يحظى به من احترام لدى الجانبين.

وكتب بريغوجين في رسالته: أنا يفغيني بريغوجين، ارتبطت بالسودان لفترة طويلة وتواصلت مع جميع أصحاب القرار في جمهورية السودان".

وأضاف: "يشرفني أنني أحمل وسامين سودانيين، هما وسام جمهورية السودان الذي تقلّدته عام 2018، ووسام النيلين عام 2020".

وتابع: "مستعد دائما لمساعدة السودان إن لزم الأمر، ودعم حل النزاع بما يخدم ازدهار السودان، وأنا على استعداد للتوسط في مفاوضات بين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد دقلو (حميدتي)، والأطراف الأخرى في النزاع".

وأضاف: "الأمم المتحدة والعديد من الأطراف الأخرى تريد إراقة دماء السودانيين، وأتمنى شخصيا السلام للشعب السوداني. ما يحدث في السودان الآن ليس ما درّبنا السودانيين على حيازة السلاح من أجله، حيث قمنا بتدريبهم على الدفاع عن حدودهم ضد الأعداء".