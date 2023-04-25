السويد تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس

أعلنت السويد الثلاثاء، أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين روس لممارستهم أنشطة «لا تتوافق» مع وضعهم الدبلوماسي، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».



وقالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الثلاثاء، إن «خمسة مسئولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد بسبب؛ أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».



وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، لقناة SVT التلفزيوني: «استدعت السويد اليوم السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف، وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. وأنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي».



من جانبها، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس، حسبما نقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر في الوزارة اليوم الثلاثاء.



وقال المصدر: «كما أكد الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا ردا مناسبا».



وكانت الحكومة السويدية قررت في وقت سابق هذا الشهر، إبقاء منصب مستشار السفارة الروسية لشئون الثقافة شاغرا، بعد انقضاء مهام المستشار الحالي في أغسطس المقبل، ووصفت السفارة الروسية هذا القرار بالمسيس.