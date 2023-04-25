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تونس.. الغنوشي يمثل أمام فرقة مكافحة الإرهاب

رويترز
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 2:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 2:10 ص

أعلنت سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، نقل والدها من سجن المرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

والخميس، أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس أمرا بسجن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الموقوف مع قيادات من حزبه بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وقال صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، في تدوينة عبر "فيسبوك" حينها إنه تم "إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

وصدرت الأمر عقب ساعات من التحقيق مع الغنوشي وعدد من قيادات حزبه من قبل قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية.

وأوقف الغنوشي يوم 17 أبريل إثر صدور مذكرة من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، كما تم تفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية.

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