سيشبه فصل الربيع في إسبانيا هذا الأسبوع ، منتصف فصل الصيف حيث سترتفع درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية "إيميت" أمس الأحد ، قولها، إن كتلة من الهواء الساخن بشكل استثنائي تتحرك شمالا من أفريقيا ستتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة الأيبيرية يومي 25 و 26 أبريل ، مع وصولها إلى الذروة يومي 27 و 28 أبريل.

وقالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة المرتفعة ، إضافة إلى انخفاض الرطوبة ورياح تبلغ سرعتها أكثر من 30 كيلومترا في الساعة (6ر18 ميل في الساعة) ستعرض معظم البلاد لخطر كبير من اندلاع حرائق الغابات.

وشهدت أوروبا الغربية شتاء حارا وجافا بشكل غير عادي ،ومن المرجح أن تستمر هذه الظروف خلال أشهر الربيع والصيف ، وفقا لتقريرين مختلفين صادرين عن وكالة مراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي " كوبرنيكوس".