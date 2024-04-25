انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة في مدينة رفح الفلسطينية

أفاد مراسل «روسيا اليوم» بانقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة جدا في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وجاءت هذه الأنباء وسط تركيز وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح، بعد تسارع كبير شهده الملف في الأحداث، عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، لمناقشة الهجوم المزمع على مدينة رفح الفلسطينية، علما أنه سيكون الاجتماع الأول منذ 12 يوما.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لن يُطلب من مجلس الوزراء الأمني الموافقة على الخطط، بعد أن سمح لحكومة الحرب باتخاذ قرار بشأن تفاصيل الهجوم على رفح.

من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة وقف الحرب الجارية في غزة محذراً من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الجانبين توافقا على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى مناطق قطاع غزة كافة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.