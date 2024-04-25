شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن طائرات إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا شرق رفح، ما أدى لمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما أفادت الوكالة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمنزلين مأهولين شرق مدينة رفح.

ونقلت "وفا" عن المصادر أن مدفعية القوات الإسرائلية استهدف عدة مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت عدة مواقع قريبة من وادي غزة.