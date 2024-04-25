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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان مستجدات قطاع غزة

 (د ب ا)
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 7:15 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 7:15 م

 بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، هاتفيا، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر المستجدات في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوزيرين تطرقا أيضا إلى آخر التطورات الإقليمية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كانت السعودية وتركيا، حذرتا من تداعيات استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حماس على إسرائيل في شهر اكتوبر الماضي، ودعتا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات لسكانه بسبب الوضع الإنساني الكارثي هناك جراء نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه.

ودعت الرياض وأنقرة إلى تطبيق حل الدولتين لوضع حد لدورة العنف. وحذرت الدولتان أيضا من خطورة الصعيد بين إيران وإسرائيل.


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