 الفيضانات والأمطار تدمر نحو 70 مدرسة في إقليم أروزجان الأفغاني - بوابة الشروق
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الفيضانات والأمطار تدمر نحو 70 مدرسة في إقليم أروزجان الأفغاني

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 11:48 ص

أعلن شمس الله قمران رئيس الإدارة التعليمية في إقليم أروزجان بأفغانستان، أن الأمطار والفيضانات الأخيرة دمرت كليا أو جزئيا نحو 70 مدرسة في مقاطعات ووسط الإقليم.

وأضاف قمران أن إدارة التعليم في أروزجان تفتقر إلى التمويل الكافي لإعادة بناء تلك المدارس، بحسب موقع طلوع نيوز.

وقال رئيس الإدارة التعليمية في أروزجان: "في حال لم تحظ المدارس باهتمام كاف من المنظمات، فسوف نواجه مشاكل هائلة".

وأوضح العديد من الطلاب والمعلمين في الإقليم، أن الدمار الذي لحق بالمدارس أبطأ العملية التعليمية.

وأضاف المعلمون، أن أغلب طلاب المدارس المدمرة يدرسون حاليا بشكل خاص في منازلهم أو في أماكن مفتوحة.

ودمرت الفيضانات والأمطار الأخيرة عشرات المدارس في مقاطعة أروزجان، وفي السابق، أفادت إدارة التعليم الإقليمية بأنه بسبب نقص المباني المدرسية وأعداد المعلمين، حُرم 80 ألف طفل من التعليم العام الجاري.

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