الخارجية الأمريكية ترسل وفدا إلى النيجر لبحث سحب أكثر من 1000 جندي أمريكي

ذكرت الخارجية الأمريكية اليوم، أنها سترسل اليوم وفدا إلى النيجر، لبدء محادثات مباشرة مع المسؤولين في نيامي بشأن سحب أكثر من ألف جندي أمريكي من النيجر.

وبحسب قناة /الحرة/ الأمريكية فإنه من المقرر أن تجتمع كاثلين فيتزغيبون السفيرة الأمريكية لدى النيجر، والجنرال كين إيكمان، الضابط الرفيع في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، مع ممثلي الحكومة النيجرية اليوم، لبدء مناقشات حول انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأمريكية من النيجر.

وكان المجلس العسكري الذي أطاح برئيس البلاد العام الماضي، أعلن في مارس إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن الأسبوع الماضي، في حين أعلنت واشنطن عن موافقتها سحب قواتها الأسبوع الماضي.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين آخرين في البنتاغون سيعقدون اجتماعات متابعة في نيامي الأسبوع المقبل، كما سيزور نائب وزير الخارجية، كيرت كامبل، النيجر "في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ولفت ميلر إلى أنه منذ أن بدأت المناقشات العام الماضي، مع "اللجنة الوطنية لحماية أرض الوطن" النيجرية الحاكمة، "لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم".

وتنشر الولايات المتحدة في النيجر أكثر من ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المسلحة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.

وبعد انقلاب 26 يوليو الماضي، سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين (نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة المتطرفين)، وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.