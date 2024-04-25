وزير داخلية بريطانيا: جهود إيطاليا لوقف قوارب المهاجرين تعكس ما قامت به المملكة المتحدة

قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، إن ما قام به الإيطاليون لوقف قوارب المهاجرين يعكس العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة في هذا الصدد، مضيفا أن حكومته سوف تقوم بتطبيق بعض أفكارهم.

وجاء تصريح كليفرلي بعدما "تبادل الآراء" مع نظيره الإيطالي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، اليوم الخميس، بأن كليفرلي كان زار أمس جزيرة لامبيدوسا الصغيرة بجنوب إيطاليا، والتي كانت تعد في العام الماضي بؤرة الهجرة الاكثر ازدحاما في البلاد.

وأشارت وزارة الداخلية البريطانية، إلى أن هناك نحو 110 آلاف مهاجر وصلوا إلى الجزيرة في عام 2023، ومن الممكن رؤية أدلة في مرفأها على أن الأونة الاخيرة شهدت عمليات عبور بقوارب صغيرة، مع انتشار سفن مهجورة وقطع من الملابس بطول الشواطئ.

وقال كليفرلي: "أصدقاؤنا وزملاؤنا في السلطات الإيطالية موجودون - إلى حد كبير - في الخطوط الأمامية للحرب الأوروبية ضد تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.. نحن نقف على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود التونسية، والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها وقف القوارب بنجاح في المملكة المتحدة، هي من خلال العمل مع شركائنا الدوليين".