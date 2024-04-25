الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية للمساعدات على مناطق من شمال قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، 6 إنزالات جوية جديدة على مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اشتملت الإنزالات الجوية الجديدة على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات إضافة إلى طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، طائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للمملكة المتحدة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه وتجسيدا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، فإنها مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأهل في قطاع غزة عن طريق القوافل البرية أو الإنزالات الجوية.

يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 88 إنزالا جويا، إضافة إلى 214 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.