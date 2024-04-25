 العاهل الأردني يحذر في اتصال هاتفي مع ماكرون من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني يحذر في اتصال هاتفي مع ماكرون من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:38 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:38 م

تلقى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الراهنة بالمنطقة.

وأكد الملك عبد الله الثاني خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، محذرا من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل الطرق الممكنة واستدامتها.

وأكد العاهل الأردني أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.


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