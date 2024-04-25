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استهل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، زيارته للسرب التكتيكي التابع لسلاح الجو الألماني 73 "شتاينهوف" في مدينة روستوك، بالقيام بجولة على متن طائرة طراز يوروفايتر.

وكان ستولتنبرج، صرح في قاعدة روستوك - لاجه الجوية بالمدينة الواقعة شمال شرق ألمانيا، اليوم الخميس: "أتطلع حقا إلى الرحلة بالطائرة طراز يوروفايتر".

وفي تمام الساعة 12:22 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أقلعت الطائرة وعلى متنها ستولتنبرج وأحد الطيارين التابعين لسلاح الجو الألماني في جولة استغرقت قرابة الساعة.

واستغل ستولتنبرج الزيارة للاطلاع على قدرات وحدة الاستجابة السريعة (كيو آر ايه) التابعة لسلاح الجو الألماني، وهي الوحدة التي تسهم في الدفاع الجوي المتكامل والدفاع الصاروخي في حلف الناتو، حسبما أعلن مركز الصحافة والمعلومات التابع لسلاح الجو الألماني أمس الأول الثلاثاء.

وأعرب ستولتنبرج، عن سروره بـ"معرفة المزيد من المعلومات عن سلاح الجو الألماني".

ويعتزم السياسي النرويجي عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في العاصمة برلين في وقت لاحق من اليوم، ويعتزم إجراء محادثات مع المستشار أولاف شولتس غدا الجمعة.