نيابة المنيا تحقق في نشوب حريق بمخزن أدوات كهربائية في ملوي

الدفع بـ9 سيارات إطفاء وشفط وإسعاف للسيارة على الحريق





بدأت النيابة العامة بمركز ملوي، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في نشوب حريق هائل بمخزن أدوات كهربائية، والقضاء على كل محتوياته، وإصابة مواطن، حيث انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه .

من جانبها أعلنت محافظة المنيا، في بيان لها، أنه فى تحرك سريع، كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة الميدانية لحادث نشوب حريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بإحدى الوحدات السكنية بمدينة ملوي، رافقه خلالها اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي.

وانتقلت على الفور إلى مكان الحريق الجهات المعنية "مديرية الأمن، الحماية المدنية، الوحدة المحلية لمركز ملوي، مديرية الصحة، مرفق الإسعاف"، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارتي شفط من شركة المياه وسيارتي إسعاف، وتمت السيطرة بالكامل على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتم نقل أحد المارة "س.مصطفى"، 22 عاماً، لمستشفى ملوي التخصصي لتلقى العلاج عقب إصابته باختناق جراء الحريق.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية على مساحة 220 مترا مربعا، بشارع المعهد الديني خلف استاد ملوي الرياضي، جنوب محافظة المنيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس