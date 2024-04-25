رابطة الأندية تعلن إيقاف رمضان صبحي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم الخميس، عقوبات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
مباراة طلائع الجيش وإنبي :
إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.
مباراة بيراميدز والبنك الأهلي :
إيقاف رمضان صبحي رمضان لاعب فريق بيراميدز لمدة مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف .