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رابطة الأندية تعلن إيقاف رمضان صبحي

كريم صلاح
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:34 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:36 م

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم الخميس، عقوبات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش وإنبي :

إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي :

إيقاف رمضان صبحي رمضان لاعب فريق بيراميدز لمدة مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف .


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