كشفت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد التحسن في الأحوال الجوية، قائلة إنه يبدأ غدًا الجمعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، إن البلاد تعود غدًا للأجواء الربيعية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب المحافظات.

ونوهت أن محافظات جنوب البلاد؛ وسط وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض مناطق من جنوب سيناء، تشهد غدًا الجمعة، فرص أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، ورعدية في بعض الأماكن.

وناشدت المواطنين عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل خلال فترات الليل، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر، موضحة أن الصغرى تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة على القاهرة، على مدار الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح خلال ساعات المساء يساعد على الشعور بانخفاض الحرارة بشكل كبير، ناصحة المواطنين بالمتابعة الجيدة للنشرات الجوية؛ لأن الربيع معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة.

وحذرت من استمرار ارتفاع الحرارة على محافظات الأقصر وأسوان بشكل كبير غدًا، إذ تتجاوز العظمى 42 درجة، منوهة أن الأمطار على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والأقصر وأسوان ووسط وجنوب الصعيد وجنوب سيناء قد تتحول إلى سيول، يوم السبت.

وأشارت إلى أن المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الناحية الغربية تتسم بأجواء ممتعة اعتبارًا من الجمعة، إذ تتراوح العظمى ما بين 22 إلى 23 درجة، وتسود أجواء ربيعية معتدلة نهارًا، ومائلة للبرودة ليلًا، مؤكدة أن فرص الأمطار بتلك المناطق خفيفة ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.