محتجون بجامعة ييل الأمريكية يلقون زجاجات المياه على بن غفير

أطلق محتجون صيحات استهجان وألقوا زجاجات المياه على وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي تم دعوته لإلقاء كلمة في جامعة ييل الأمريكية.

ويزور الوزير، الذي أدين ثماني مرات لارتكابه جرائم من بينها العنصرية ودعم منظمة إرهابية، أمريكا في رحلة تستغرق أسبوعا للقاء سياسيين وقادة أعمال والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "ييل" الطلابية، تم دعوة بن غفير للتحدث مع مجموعة يهودية غير تابعة رسميا للجامعة.

وقال بن غفير إنه تحدث إلى الطلاب والأساتذة عن دروس الهولوكوست تكريما ليوم ذكرى الهولوكوست، الذي تحتفل به إسرائيل من مساء الأربعاء إلى الخميس.

وأضاف: "لن يخيفني مثيرو الشغب المعادون للسامية. أنا مستمر في رحلتي المهمة في الولايات المتحدة".