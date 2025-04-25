ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من شخص داخل مسجد في الجيزة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مبلغ مالي من آخر بأسلوب المغافلة، خلال تواجده داخل أحد المساجد بالجيزة.

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مبلغ مالي من آخر بأسلوب المغافلة داخل مسجد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي حال تواجده داخل أحد المساجد بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.