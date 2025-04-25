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استمرت الهزات الارتدادية في إسطنبول، اليوم الجمعة، بعد يومين من تعرض المدينة التركية لزلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر أسفر عن إصابة 200 شخص.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية التي بلغت شدتها 5ر4 درجة على مقياس ريختر خارج المدينة مباشرة صباح اليوم.

واختار العديد من الأشخاص قضاء ليلتهم في أماكن مفتوحة مجددا وسط مخاوف من تعرض إسطنبول لزلزال قوي آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ونقلت تقارير إعلامية تركية عن بعض الخبراء قولهم إنهم يتوقعون حدوث زلزال بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر أول أمس الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية.