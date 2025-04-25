ثلاثي هجومي يقود تشكيل صن داونز أمام الأهلي

أعلن ميجيل كاردوسو، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام النادي الأهلي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي ماميلودي صن داونز فريق الأهلي في السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل ماميلودي صن داونز لمباراة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - موسى ليبوسا - جرانت كيكانا - خوليسو موداو

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - مارسيلو أليندي - جايدن أدامز

خط الهجوم: لوكاس ريبيرو - آرثر ساليس - تشريق ماثيوس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء صن داونز في مباراة اليوم كلًا من: دينيس أونيانجو - أكرام راينرس - باثوسي أوباس - ثيمبا زواني - سيفيليلي مخوليس - لوكاس سواريز - ثابيلو مورينا - دايفين لونجا - بيتر شالوليلي.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أُقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، السبت الماضي.