قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع في السودان «شائك جدًا»، مشيرا إلى أنها أصبحت تُسمى «الحرب المنسية» مع تصاعد الوضع في فلسطين وانفجار الحرب في غزة وتراجع الاهتمام بالوضع الإنساني، على الرغم من كونه «كارثيا» بشهادة كل المنظمات الدولية.

وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال مساء الخميس، عن أسفه لدخول الحرب عامها الثالث منذ أيام، مؤكدا أن الجامعة العربية تتابع الوضع في السودان «بشكل حثيث وبكل تفاصيله»،

وأكد أن هناك تواصلا دائما مع مجلس السيادة السوداني والحكومة السودانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة.

وحذر من أن غياب مؤسسات الدولة «من الممكن أن يعرض الدولة لانهيار كامل»، الأمر الذي لا يصب في مصلحة الشعب السوداني ومستقبله، ولا في صالح استقرار الإقليم، مؤكدا أن كل الدول المحيطة بالسودان ستتعرض لهزات وارتدادات.

وأشاد بتمكن القوات المسلحة السودانية من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم وحصر قوات الدعم السريع بشكل كبير في ولاية دارفور، لافتا إلى أن الوضع في دارفور «متأزم جدًا»، لاسيما من الناحية الإنسانية، مع لجوء قوات الدعم السريع إلى «وسائل محرمة دوليًا».