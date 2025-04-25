 محافظ كفرالشيخ: افتتاح مسجد عزبة العاطل بفوه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ كفرالشيخ: افتتاح مسجد عزبة العاطل بفوه

محمد نصار
نشر في: الجمعة 25 أبريل 2025 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أبريل 2025 - 5:52 م

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد عزبة العاطل بإدارة أوقاف فوه، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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