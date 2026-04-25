إيران تعدم رجلا بسبب علاقاته بالموساد

أعدمت إيران اليوم السبت رجلا بسبب ما يزعم من علاقاته مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ومشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في يناير.

وكان عرفان كياني أحدث شخص يتم إعدامه في سلسلة من الإعدامات في إيران، في أعقاب الحرب والاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن "كياني" أدين بتهم من بينها شن هجمات على قوات الأمن في مدينة أصفهان في يناير.

وذكرت الوكالة أنه كان "في مهمة لصالح الموساد" بدون تقديم أي دليل.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من عمليات الإعدام لأشخاص يزعم أنهم جواسيس بالإضافة إلى متظاهرين وأشخاص ينتمون إلى جماعة معارضة إيرانية في المنفى.