إنذار قضائي بمنع إعلان نتائج الانتخابات في مالاوي

صدر إنذار قضائي لصالح حزب المعارضة الرئيسي في مالاوي اليوم السبت، يقضي بمنع لجنة الانتخابات من إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 21 مايو.

وقال سكرتير عام حزب مؤتمر مالاوي، أيسنهاور مكاكا، إنه يجب أن تحقق لجنة الانتخابات أولا في كل الشكاوى المقدمة وعددها 147 بشأن إجراء الانتخابات.

وكان من المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات اليوم السبت نتائج الانتخابات التي تم وصفها بأنها سباق محتدم بين الرئيس الحالي بيتر موتاريكا من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم ولازاروس شاكويرا مرشح حزب مؤتمر مالاوي.

ويأتي الإنذار بعدما أعلنت لجنة الانتخابات أمس الأول الخميس أن الرئيس موتاريكا في الصدارة بعد فرز 75 % من الأصوات في انتخابات الأسبوع الجاري.

وأظهرت النتائج الرسمية حصول موتاريكا على 40 % من الأصوات في الدولة الواقعة بجنوب القارة الافريقية، ما يضعه على مسار فترة ولاية ثانية.

ويأتي بعد موتاريكا، بحسب لجنة الانتخابات، منافسه الرئيسي القس السابق شاكويرا، بحصوله على 35 % من الأصوات.

واختار السكان الذين يحق لهم الانتخاب البالغين 8ر6 مليون في مالاوي برلمانا جديدا وحكاما محليين في المستعمرة البريطانية السابقة التي تعاني من الفقر.

ويعيش نحو 70 % من التعداد السكاني في مالاوي البالغ تعداده 20 مليون تقريبا بدولارين للفرد في اليوم، بحسب صندوق النقد الدولي.

كما أن البلاد