موسكو تؤيد عقد اجتماع للجنة «تنفيذ خطة العمل» بشأن الاتفاق النووي الإيراني

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، أن بلاده تؤيد عقد اجتماع للجنة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت: "نحن نؤيد عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن" مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي هو المسئول عن القضايا التنظيمية لمثل هذا الاجتماع.

وأضاف أن هذه اللجنة اجتمعت من قبل في العاصمة النمساويةفيينا وأنها كانت فعالة".

يُذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من أغسطس الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران و"السداسية الدولية" -روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا-.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وفرضت عقوبات على صادرات النفط الإيراني في 5 نوفمبر الماضي.