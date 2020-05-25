بعد تعدد الشكاوى والمطالبات وحالات الوفاة: تجهيز مستشفى لعزل مصابي كورونا من الأطقم الطبية

قالت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بمكتب وزيرة الصحة والسكان، إنه جار اتخاذ اللازم نحو تجهيز وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية، في حال إصابتهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، علي أن يتم الإعلان عن المستشفى قريبا.

جاء ذلك فجر اليوم، في إطار رد القائمين على صفحة الوحدة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على مقترحات الأطباء واعتراضاتهم وشكاواهم من كيفية تعامل الوزارة مع زيادة عدد حالات الإصابة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الصحية خلال أزمة كورونا.

وأعلنت الوحدة عن تخصيص خط عن طريق الواتساب رقم (01204854721 للإبلاغ الفوري في حالة تعرض أحد أعضاء الطاقم الطبي للعدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، داخل المستشفيات، أو خارجها.

وأكدت الوحدة أن هناك حوالي 46 ألف من أعضاء الطواقم الطبية و الطواقم المعاونة قضوا عيد الفطر في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات و مستشفيات الصدر على خط المواجهة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد، ولتلبية نداء الوطن بالصمود داخل المستشفيات واستمرار عملهم طوال أيام العيد.