 رايان إير تحذر من فائض في العمالة بإسبانيا يتجاوز 600 شخص - بوابة الشروق
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رايان إير تحذر من فائض في العمالة بإسبانيا يتجاوز 600 شخص

رايان إير
رايان إير
لندن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 12:12 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 12:12 ص

حذر مسؤولون تنفيذيون بشركة رايان إير هولدنجز الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة الذين يقومون بالأعداد لشطب أعداد كبيرة من الوظائف، الموظفين في إسبانيا من أن انهيار حركة السفر الجوي جراء جائحة فيروس كورونا، قد ترك الشركة تعاني من فائض في العمالة يبلغ أكثر من 600 طيار وفرد من أطقم الضيافة الجوية في البلاد.

وقال داريل هيوز مدير شؤون الأفراد، في مؤتمر عبر الفيديو واطلعت عليه وكالة أنباء بلومبرج أمس الأحد، إن تقديرات الشركة تشير إلى أن لديها فائضا يبلغ 266 طيارا و351 فردا من الضيافة الجوية.

وذكر هيوز الذي انضم إليه كبير المديرين التنفيذيين للشركة إيدي ويلسون إن "ذلك لا يعني أنه يتعين تسريحهم كلهم".

ومن بين الإجراءات الأخرى لخفض النفقات، تقليص معدلات الأجور للوظائف الجديدة وتحقيق مرونة إضافية لجدول الخدمة والعاملين بورديات العمل.

وأوضح هيوز أن العمل لبعض الوقت هو أحد الحلول التي ستدرسها الشركة مع النقابات العمالية.

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