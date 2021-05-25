وزير الإعلام اليمني يدين استهداف مليشيا الحوثي سوقا شعبية في مديرية رغوان بمأرب

أدان معمر الارياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني قيام مليشيا الحوثي باستهداف سوق شعبية في مديرية رغوان بمحافظة مأرب باستخدام طائرة مسيرة.

وأوضح وزير الإعلام اليمني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الهجوم الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، جاء في ظل تصعيد عسكري متواصل تشنه مليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال محافظة‏ مأرب.

وأشار الارياني إلى أن جريمة استهداف مليشيا الحوثي سوقًا شعبية في مديرية رغوان امتداد لمسلسل استهدافها الممنهج للأعيان المدنية وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، والذي يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وجدد الارياني دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن لإدانة هذه الجريمة النكراء وكل جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، والضغط على قيادات المليشيا لوقف جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، والعمل على إعادة إدراج المليشيا ضمن قوائم الإرهاب.