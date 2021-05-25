 التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري حوثي إيراني الصنع بالبحر الأحمر - بوابة الشروق
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التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري حوثي إيراني الصنع بالبحر الأحمر

الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:28 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اكتشاف وتدمير لغم بحري بجنوب البحر الأحمر زرعته الميليشا الحوثية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له مساء اليوم الإثنين "إن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف".

كما أكد التحالف أن زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني يمثل تهديدا خطيرا للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأوضح التحالف أنه تم إزالة وتدمير ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائياً.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

وشددت قيادة التحالف على أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

كما أضافت أن الحوثيين مازالوا مستمرين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لطالما عمدت إلى تهديد الملاحة في المنطقة سواء عبر الألغام أو عبر إرسال الزوارق المفخخة.

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