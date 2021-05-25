تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بما يعكس أحدث مجموعة من إعلانات نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية في أوروبا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 03ر0% في حين تراجع مؤشر إف.تي.إس.إي 100 للأسهم البريطانية بنسبة 31ر0%.

وتراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 28ر0%، وارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة 18ر0% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وارتفع مؤشر إس.إم.آي للأسهم السويسرية بنسبة 71ر0%.

ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى ارتفعت مؤشرات بورصات جمهورية التشيك وأيسلندا وأيرلندا وهولندا وبولندا وروسيا، في حين تراجعت مؤشرات بورصات اليونان والنرويج والبرتغال وتركيا، واستقرت مؤشرات بورصات النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد.

وفي البورصة الألمانية ارتفع مؤشر شركة العقارات دويتشه فونين بنحو 16% بعد الإعلان عن موافقتها على عرض الاستحواذ من منافستها الألمانية فونوفيا مقابل 22 مليار دولار، في حين تراجع مؤشر فونوفيا بأكثر من 6%.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر قليلا من التقديرات الأولية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الأول بنسبة 8ر1%، بعد نموه بمعدل 5ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي.