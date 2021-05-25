ارتفاع الناتج الصناعي في بولندا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي في ليتوانيا خلال أبريل الماضي.
وذكر المكتب ان الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر44% سنويا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وزاد ناتج قطاع التصنيع خلال أبريل الماضي بنسبة 6ر50% سنويا. في حين زاد ناتج قطاع المناجم والمحاجر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% وزاد ناتج قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5ر11% وزاد ناتج قطاع إدارة المياه والصرف الصحي بنسبة 1ر20%.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي خلال أبريل الماضي على أساس شهري بنسبة 2ر9%.
وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 7ر44% سنويا.
وفي تقرير منفصل ذكر مكتب الإحصاء البولندي أن مبيعات التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر21% سنويا بعد تراجعها بنسبة 9ر22% خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر27% سنويا.
في المقابل تراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر7% على أساس شهري.