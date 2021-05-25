ارتفاع الناتج الصناعي في بولندا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي في ليتوانيا خلال أبريل الماضي.

وذكر المكتب ان الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر44% سنويا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وزاد ناتج قطاع التصنيع خلال أبريل الماضي بنسبة 6ر50% سنويا. في حين زاد ناتج قطاع المناجم والمحاجر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% وزاد ناتج قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5ر11% وزاد ناتج قطاع إدارة المياه والصرف الصحي بنسبة 1ر20%.

في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي خلال أبريل الماضي على أساس شهري بنسبة 2ر9%.

وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 7ر44% سنويا.

وفي تقرير منفصل ذكر مكتب الإحصاء البولندي أن مبيعات التجزئة زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر21% سنويا بعد تراجعها بنسبة 9ر22% خلال الشهر نفسه من العام الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر27% سنويا.

في المقابل تراجعت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر7% على أساس شهري.