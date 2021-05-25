ارتفاع حاد لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا حادا خلال التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين في ظل استمرار الخلافات في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني والتقارير عن إعصار محتمل في خليج المكسيك.

في الوقت نفسه ساهم تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية وتوقعات تعافي الطلب العالمي على النفط مع تخفيف القيود الأمريكية والأوروبية على السفر في ارتفاع أسعار الخام.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 47ر2 دولار أي بنسبة 9ر3% إلى 05ر66 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 97ر1 دولار أي بنسبة 3% تقريبا إلى 32ر68 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

وقالت طهران إن الخلافات مازالت قائمة بشأن توقيت عودة الدول الأطراف في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إلى الالتزام ببنوده بما في ذلك رفع العقوبات الأمريكية على إيران.

يأتي ذلك فيما قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إنه في حين تتوقع سوق النفط العالمية ارتفاع الإمدادات القادمة من إيران أواخر الصيف الحالي فإن تعافي الطلب سيكون قويا بما يكفي ليمتص أي زيادة في الإمدادات الإيرانية. ويتوقع البنك ارتفاع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية إلى 80 دولار للبرميل خلال الشهور القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في حين تتأرجح أسعار النفط في الأسواق خلال الفترة الأخيرة بين 60 و70 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من احتمال انكماش الإنتاج مع التعافي المستمر للطلب على الخام في بعض الأسواق الرئيسية.