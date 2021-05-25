فونوفيا العقارية الألمانية تستحوذ على منافستها دويتشه فونين مقابل 18 مليار يورو

وقعت شركتا العقارات الألمانيتان فونوفيا ودويتشه فونين اتفاقا لدمج الشركتين حيث ستطلق فونوفيا عرضا اختياريا للاستحواذ على كامل الأسهم المميزة لشركة دويتشه فونين.

وسيحصل مساهمو دويتشه فونين على 53.03 يورو مقابل كل سهم من أسهم الشركة عبارة عن 52 يورو نقدا و1.03 يورو كتوزيعات نقدية لكل سهم بحسب ما هو مقترح على الجمعية العمومية للشركة المقررة أول يونيو المقبل.

ويزيد سعر الشراء المعروض من فونوفيا بنسبة 17.9% عن سعر سهم دويتشه فونين في ختام تعاملات البورصة أمس ويجعل القيمة السوقية لشركة دويتشه فونين حوالي 18 مليار يورو.

وسيعمل الكيان الجديد بعد الاندماج تحت اسم فونوفيا.