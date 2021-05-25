محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس

القاضي: الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة ابلـ9

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخطط الااستراتيجي لمدينة ديرمواس، تمهيداً لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، واستكمال باقي الإجراءات القانونية، وبذلك يتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هدى عبد المنعم مدير إدارة البنية الأساسية بإقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وشدد على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية، لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة، والانتهاء من المخطط التفصيلي لـ7 مدن، وجاري إنهاء المخطط التفصيلي لمدينة مطاي.