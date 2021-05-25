محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس

القاضي: الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة ابلـ9
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخطط الااستراتيجي لمدينة ديرمواس، تمهيداً لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، واستكمال باقي الإجراءات القانونية، وبذلك يتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هدى عبد المنعم مدير إدارة البنية الأساسية بإقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.
وشدد على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية، لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.
من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة، والانتهاء من المخطط التفصيلي لـ7 مدن، وجاري إنهاء المخطط التفصيلي لمدينة مطاي.