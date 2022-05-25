كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تزايد فرص تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الريدز، في اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتعرض ألكانتارا لإصابة في مباراة وولفرهامبتون الأخيرة بالدوري، غادر على أثرها اللقاء، ولم يشارك النجم الإسباني في التدريبات الصباحية، اليوم الأربعاء، مع فريقه استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام المرينجي.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي لنهائي دوري الأبطال، اليوم الأربعاء، عن فرص لحاق ألكانتارا بالمباراة النهائية، قائلًا:" التقيت به الآن في الداخل، لديه فرصة جيدة، لذا سوف يتدرب بعد ظهر اليوم".

وأضاف:" لقد فعل بعض الاشياء هذا الصباح، لم يكن مخططًا له أن يشارك في المران الصباحي مع اللاعبين، لكن يبدو أنه من الممكن أن يكون جزءًا من التدريب غدًا، وهذا سيكون مفيدًا جدًا ثم نبدأ من تلك النقطة".

وأوضح:" ألكانتارا جيد بشكل مدهش، بعد مباراة الأحد لم أكن متفائلًا بشأن حالته، لكننا تلقينا أخبارًا في تلك الليلة بالفعل أنه لا يبدو بهذا السوء".

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد، السبت المقبل 28 مايو، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2021/2022 في العاصمة الفرنسية باريس.