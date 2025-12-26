وكيل وزارة المالية: اقتصاد البحرين تضاعف حجمه خمس مرات على مدى العقدين الماضيين

أكدت مريم الأنصاري، وكيل وزارة المالية والاقتصاد، أن ما تحقق من نمو اقتصادي إيجابي متواصل على مدى العقدين الماضيين يمثل إحدى الإنجازات الوطنية البارزة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني نما بأكثر من خمسة أضعاف حجمه منذ عام 2000 وفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من نحو 9 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 47 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2024، مما يعكس نموًا متواصلًا في القطاعات الإنتاجية والخدمية، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس.

وأضافت أن متوسط الأجر الإجمالي للبحرينيين في القطاعين العام والخاص ارتفع من 439 دينارًا شهريًا في العام 2005 إلى 893 دينارًا شهريًا في 2024 وفق بيانات هيئة التأمين الاجتماعي، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في مستوى الدخل والمعيشة للمواطن البحريني، ويبرهن على فعالية السياسات المعنية بخلق الفرص التنافسية للمواطنين في الاقتصاد من خلال تمكينهم وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل للتوظيف وريادة الأعمال.

وبينت الأنصاري أنه من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ستتواصل الجهود لتعزيز البنية الاقتصادية الوطنية القوية والمتينة والتي تستند إلى أسس مستدامة من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية البنّاءة.