 اليمن: مقتل قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم الميليشيات بالعاصمة صنعاء - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

اليمن: مقتل قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم الميليشيات بالعاصمة صنعاء

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 8:30 ص

لقي قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي، مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر أمنية يمنية، لقناة (اليمن الإخبارية)، إن "القيادي الحوثي المدعو علي المرتضى عُثر على جثته مذبوحًا في منزله بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيا".
وأضافت المصادر أن القيادي المرتضى كان يعمل في الجهاز الأمني المرتبط مباشرة بزعيم الميليشيا الحوثية، مشيرا إلى أن ظروف مقتل القيادي الحوثي غامضة، وتندرج ضمن صراع الأجنحة في صفوف الميليشيا.
يشار إلى أنه شهدت الفترة الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيا الحوثية عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقتها عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات الحوثية ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك