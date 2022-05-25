رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعتزام شركة "أوتسوكا" اليابانية زيادة استثماراتها في مصر، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع كل الاستثمارات الجادة، وتذليل أية عقبات، من أجل تشجيع الشركات القائمة على التوسع في حجم استثماراتها في السوق المصري، وجذب استثمارات لشركات جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع مسئولي شركة "مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية " التابعة لشركة "أوتسوكا " اليابانية، حيث تم استعراض خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويوشيهيرو باندو، نائب رئيس الشركة، و كيوتو تايرا، مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة، و أحمد زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة " مصر أوتسوكا".

وأوضح أحمد زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة "مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية" أن الشركة تعتزم البدء في تشييد مصنع متقدم لإنتاج المشروبات الصحية والمكملات الغذائية في مصر، بحجم استثمارات ثلاثين مليون دولار، تماشيا مع رؤية "شركة أوتسوكا اليابانية " التي تتضمن أن الصحة الجيدة ليست نتيجة العلاج الجيد وإنما نتيجة الغذاء الصحي.

كما أوضح زغلول أن شركة "أوتسوكا اليابانية" متخصصة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية، وتتواجد من خلال 194 شركة في 32 إقليما حول العالم، ويعمل بها حوالي 47 ألف موظف.

وأضاف أن شركة " مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية" بدأت العمل في مصر عام 1977 بعد إنشاء أول مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية بتكنولوجيا يابانية في الشرق الأوسط تحت اسم شركة "عرب أوتسوكا"، ثم تطورت أعمال الشركة في السوق المصري عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة ومضاعفة الطاقة الانتاجية أكثر من مرة لتواكب احتياجات السوق المحلي والتصديري.

وتابع أنه في عام 2021 تم عقد شراكة استراتيجية بين "شركة جيبتو فارما إيجيبت - مدينة الدواء المصرية" و"شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية" لدعم مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية في مصر وتصديرها إلى الدول المجاورة وإفريقيا، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المصرية، ورؤية القيادة السياسية للدولة بتطبيق معايير الجودة العالمية للمنتج المصري، وتشجيع الاستثمار داخل مصر وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

كما وجه الشكر للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على سرعة اتخاذ إجراءات تخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المصنع الجديد، وتسريع كافة إجراءات إنشائه.

وفي ذات السياق، أكد يوشيهيرو باندو، نائب رئيس الشركة، أن سياسات الدولة المصرية كان لها أثر إيجابي لدى شركة "أوتسوكا القابضة" بزيادة الاستثمارات داخل مصر لأنها البوابة الرئيسية للتصدير لأفريقيا.

وأضاف أن المصنع المخطط إنشاؤه سيكون بمثابة نقلة نوعية في الانتاج الغذائي الآمن في مصر لصحة أفضل بتكنولوجيا يابانية، حيث ستخصص صادراته لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا بجانب احتياجات السوق المحلي.