أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تعتزم تأييد إجراء تحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا



تعتزم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دعم أوكرانيا في التحقيق في ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا.



وأفاد بيان مشترك بأن مبادرة مشتركة من شأنها أن تساعد في التنسيق والاتصال ومساعدة مكتب المدعي العام الأوكراني، المسؤول عن الملاحقة القضائية لجرائم الحرب.



وأوضح البيان أن المجموعة الاستشارية للجرائم الفظيعة ستقوم أيضا بالتوفير السريع للأموال والأشخاص المؤهلين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المبادرة سوف تساعد مكتب المدعي العام الأوكراني في "توثيق وحفظ وتحليل الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الفظائع في أوكرانيا".



وأضاف أن "الأدلة تتزايد على ارتكاب أفراد القوات الروسية فظائع في أوكرانيا".