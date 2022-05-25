بينما غادرت إحدى النجمات الشابات منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى مبكرا، إلا أن نجمتين شابتين أخرتين تواصلان رحلة البحث عن المجد في المسابقة.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، ودعت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) منافسات رولان جاروس من الدور الثاني، إثر خسارتها أمام أليكساندرا ساسنوفيتش من بيلاروس، في حين صعدت الكندية ليلى فرنانديز صاحبة الـ19 عامًا للدور الثالث، بعد فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا بنتيجة 6 / 3 و6 / 2.

وتسعى فرنانديز، المصنفة الـ17 في البطولة، للذهاب بعيدا المسابقة، رغم أنها قالت: "بصراحة هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات فرنانديز، التي قالت فيها "إنني أركز فقط على مبارياتي. لقد كنت أحاول تحسين أدائي كل يوم، في محاولة الوصول إلى أعلى مستوى".

وأضافت فرنانديز "أعتقد أنني وفريقي كنا نقوم بعمل جيد، فقط نحاول تحسين الأداء كل يوم وعدم التفكير في المكاسب والخسائر أو أي أصوات خارجية".

في المقابل، أطاحت الأمريكية الشابة كوكو جوف /18 عاما/ بالبلجيكية اليسون فان يوتفانك، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 4).

وقالت جوف "إنه يعني الكثير أن أكون في الدور الثالث، خاصة بعد بطولة أستراليا المفتوحة عندما خسرت في الدور الأول، لذا فهذا جيد".

وأكدت جوف، المصنفة رقم 18 في البطولة "لقد شعرت بالارتياح بعد المباراة الأولى، والآن ألعب بحرية من هناك".

وأوضحت اللاعبة الأمريكية "أعتقد أنه بمجرد انتهاء تلك المباراة، على الأقل بالنسبة لي، سألعب بحرية أكبر. من الواضح أن كل مباراة تمثل الكثير من الضغط للقيام بعمل جيد، لكنني أعتقد أن تلك المواجهة في ذهني هي دائما صعبة"..”

وودعت رادوكانو المسابقة إثر خسارتها أمام ساسنوفيتش، المصنفة الـ47 بنتيجة 3 / 6 و6 / 1 و6 / 1.

وتغلبت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على الألمانية أندريا بيتكوفيتش بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 3)، لتصعد إلى الدور الثالث في البطولة.

واستطاعت أزارينكا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، أن تفوز بالمجموعة في 34 دقيقة فقط.

يذكر أن أزارينكا ممنوعة من المشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) التي تقام الشهر المقبل بسبب دعم بيلاروس لحرب روسيا على أوكرانيا.

كما تأهلت الألماني أنجيليك كيربر للدور الثالث عقب فوزها على الفرنسية إلسا جاكيموت 6 / 1 و7 / 6 (7 / 2)، لتضرب موعدا في الدور المقبل أمام ساسنوفيتش.

كما فازت أيضا السويسرية جيل بيلين تايشمان على الصربية أولجا دانيلوفيتش 6 / 4 و6 / 1.