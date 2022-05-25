إيطاليا تسجل 30 ألفا و714 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة

سجلت إيطاليا 30 ألفا و714 إصابة بفيروس كورونا، و95 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و288 ألفا و287، والوفيات إلى 166 ألفا و127 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 137 مليونا و449 ألفا و798 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.