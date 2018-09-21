مصرع 3 وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل

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لقي أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل السياحي بمدينة أسوان.

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثامين إلى المشرحة.

وتلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل السياحي جنوب المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو ١٨٠، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 10 أشخاص أخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل السياحي، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين بالتحريات الأولية أن انقلاب السيارة حدث بسبب اختلال في إطار إحدى عجلات السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.