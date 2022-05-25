وزير قطاع الأعمال: الدولة تملك 29 فندقا تدير منها 6 فقط

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنّ هناك 29 فندقًا تملكه الدولة، تدير منها ستة فنادق فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بقية الفنادق مُدارة من قِبل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنّ الشراكة يمكن أن تكون من خلال الإدارة أو المشاركة في الأرباح والإيرادات.

وأشار إلى أنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة تترجم القطاعات التي ستستمر فيها الدولة، ضاربًا المثل بقطاع المحالج والغزل والنسيج، موضحًا أنّ القطاع الخاص موجود فيه بقوة، بينما قطاع الأعمال العام يكاد لا يُذكر في مجال المراحل النهائية من الصناعة.

ونوّه بأنّ هناك مئات الآلاف من المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع عبر تلك الشراكة.

واليوم الأربعاء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، طرح المسودة النهائية لـ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.