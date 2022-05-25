وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيرته الألمانية أمن الطاقة والأزمة الأوكرانية

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، في برلين، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى ألمانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة في أوكرانيا، وأهمية تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لها والعمل من أجل عدم إطالة أمد هذا النزاع.

وتطرق الجانبان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها مستقبل أمن الطاقة والغذاء العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها.