ألسن المنيا تنظم احتفالية لاعتماد 3 برامج من هيئة جودة التعليم

نظمت كلية الألسن بجامعة المنيا احتفالية كبرى؛ لتكريم جميع منتسبيها لحصولها على اعتماد 3 برامج من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة مروة محمد مجدي الشريعي عميد كلية الألسن.

وتأتي هذه الاحتفالية تزامناً مع تسلم كلية الألسن شهادات الاعتماد والجودة لبرامج اللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية رسمياً، وتكريمها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بملتقى جودة التعليم الذي نظمته الهيئة أمس تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى إصلاح وإدارة التعلم"، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، وكبار رجال التعليم بمصر.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، إن الجامعة تضع في أولوياتها اعتماد كلياتها وبرامجها الدراسية، وترسيخ ثقافة الجودة، وتطبيقها بمفهومها الشامل وفقاً للمعايير القياسية الدولية، والسعي للتطوير المستمر وتحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، والارتقاء بالأداء وسلوكيات الجودة داخل الكليات لزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر، مؤكداً الاستمرار علي هذا النهج لنشر ثقافة الجودة وتبادل الخبرات والتعاون بين جميع الكليات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي زهران أن الجودة هي إرادة وإدارة توفرت على مستوى دعم الجامعة الكبير التي منحته للكلية، وإدارة ناجحة من الكلية حتى الحصول على الاعتماد، مشيراً إلى أن الاعتماد هو شهادة من الهيئة بأن الكلية تسلك الطريق الصحيح والشرعي للمتطلبات والمعايير الدولية لجودة التعليم، وتتبع آليات موضوعية للتقويم الذاتي لنفسها.

وقدمت مروة الشريعي الشكر لإدارة الجامعة وقيادتها على الدعم الكبير التي توليه لكلية الألسن للوصول إلى الاعتماد، وعلى الجهود المتواصلة لجميع أبناء الكلية ومنتسبيها وقيادتها السابقة للارتقاء بالعملية التعليمية، واستكمال هذه الجهود حتى الحصول على الاعتماد لباقي الأقسام بالكلية.