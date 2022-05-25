حملة بمدينة المنيا لوقف سرقة التيار الكهربائي بالشوارع وكورنيش النيل

أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، على المتابعة المستمرة والميدانية لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين؛ لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات بشوارع المدينة التي تعيق حركة المواطنين، موجها بالتأكيد على عدم السماح لأحد من الباعة الجائلين بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة بالشوارع وكورنيش النيل، وعمل المحاضر اللازمة قانونًا.

ووجه رئيس المدينة مصطفى الدبيكي، المهندس محمود رجب ونواب المدينة، بالمتابعة المستمرة والميدانية وأعمال النظافة ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات، ومتابعة أعمدة الإنارة بالشوارع وعدم السماح لأحد بالتعدي على المال العام وسرقة التيار الكهربائي المخصص لإنارة الشوارع بالمدينة.

جاء ذلك بحضور محمود حسين رئيس حي شمال المدينة، وقسم الإنارة بالمدينة، وفريق العمل بالإشغالات.