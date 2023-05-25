مجلس أمناء الحوار الوطني يتسلم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب تنفيذا لتوجيهات الرئيس

تسلم مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش الحوار الوطني غدا الخميس، خلال الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور المجتمعي قضايا التعليم ما قبل الجامعي، والحالة السكانية في مصر وكيفية تحسين الخصائص السكانية.

وكان الحوار الوطني قد ناقش خلال الجلسات الماضية العديد من القضايا المتعلقة بمحاوره الثلاثة السياسي، والاقتصادي والمجتمعي وهي الحياة الحزبية في مصر والنظام النيابي، والتمييز وكيفية مناهضته، والحماية والعدالة الاجتماعية، وصياغة الخريطة السياحية لمصر، وقضية الوصايا والولاية على المال، وقانون المجالس الشعبية المحلية.

كما ناقش الحوار الوطني- خلال الجلسات الماضية- تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعوامل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.