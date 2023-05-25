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رئيس الوزراء الياباني يدرس حضور قمة الناتو في يوليو المقبل

الناتو
الناتو
طوكيو (د ب أ)
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 9:29 ص

ذكرت مصادر حكومية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس حضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر عقدها في ليتوانيا في يوليو المقبل.

وأضافت المصادر أن كيشيدا يأمل في تعزيز تعاون اليابان مع الحلف العسكري، نظرا لغزو روسيا لأوكرانيا والترهيب العسكري الصيني، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وحضر كيشيدا قمة حلف الناتو في يونيو الماضي كأول رئيس وزراء ياباني يفعل ذلك.

وفي يناير الماضي، التقى كيشيدا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج خلال زيارته لليابان، وأبلغه أن اليابان ستنشئ منصب السفير الدائم في البعثة اليابانية لدى الناتو.

من جانبه، وجه ستولتنبرج الدعوة لكيشيدا لحضور قمة الناتو المقبلة في العام الجاري.


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